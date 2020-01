Cascina Sorriso: a tavola con lo chef Mauro Zacchetti. Protagonisti del pranzo gli ospiti del centro diurno di Cazzago San Martino e il capocuoco del ristorante “Al Maló”.

Una sorpresa inaspettata e molto gradita.

Gli ospiti della Cascina Sorriso di Cazzago San Martino hanno accolto a braccia aperte il noto chef, che ieri, venerdì, ha preparato loro un pranzo gourmet di inizio anno.

Il cibo come momento di aggregazione

Mauro Zacchetti è capocuoco dal background stellato e patron, insieme a Lodovico Calabria e ad Alberto Bergomi, del ristorante “Al Maló” di Rovato.

L’idea di offrire questo pasto “insolito” ai venti anziani del centro è nata in maniera semplice e genuina da Rosalba Delbarba, suocera del maître Marco Pelizzari. Attiva come volontaria, si occupa quotidianamente del marito e degli altri ospiti e per inaugurare l’anno ha pensato di organizzare qualcosa di speciale, regalando – e sostenendo – una giornata piacevole e decisamente memorabile.

“Mi è sembrata subito un’ottima proposta – ha commentato Zacchetti – Per me il cibo è un momento di aggregazione e portare qualcosa agli anziani è sempre piacevole”.

Il menu

Il menu si è sviluppato con quattro portate, tenendo conto delle esigenze nutrizionali dei commensali. Per questo sono stati proposti piatti tradizionali e al contempo leggeri, culminando con il panettone artigianale di Bruno Andreoletti, premiato recentemente come il migliore del mondo.

Ristorazione e territorio

Una cucina innovativa, che mantiene i sapori e gli ingredienti della tradizione. Una location dal concept cittadino e allo stesso tempo dal cuore antico, in grado di valorizzare il territorio e le sue realtà, come in questo caso.

Senza tanti orpelli e con tanta naturalezza è stata, anche e soprattutto, un’occasione di scambio e di confronto tra cuochi di oggi… e di una volta.

