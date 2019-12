Carpenedolo in festa tra colori, allegria… e torrone: successo per la 15esima fiera organizzata in paese.

Carpenedolo in festa tra colori, allegria… e torrone

Si è svolta questo week end (ieri, sabato e oggi, domenica 8 dicembre) la 15esima edizione della Fiera del torrone a Carpenedolo, una manifestazione gustosa targata pro loco. In tantissimi hanno partecipato ieri per l’apertura della fiera nel cuore della cittadina carpenedolese, che ha poi coniugato l’amore per il dolce a un programma ricco di eventi tra cui la camminata dei babbi natale, l’arrivo di santa lucia, il coro gospel e uno spettacolo di luci e colori proiettato sulla chiesa di San Rocco che ha lasciato con il fiato sospeso.

Anche il Montichiariweek è presente con il suo stand in via Deretti, giornali omaggio e servizio di truccabimbi.

