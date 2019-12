Capriano del Colle: la casa di Babbo Natale apre le sue porte: l’oratorio si è trasformato, vestendosi di magia e atmosfera natalizia.

La casa di Babbo Natale apre le porte

Il 25 dicembre è alle porte e in paese già si respira l’aria del Natale. Organizzato per il 2 anno consecutivo dal Moto club di Flero, Cariano del Colle e Castel Mella”, quest’anno l’iniziativa della Casa di Babbo Natale è stata ospitata dall’oratorio del paese. Le porte si sono aperte alle 15 e una folla di gente ha fatto il suo ingresso in uno spazio colorato e allestito ad hoc con neve, renne, pinguini, regali e gli immancabili gnomi, quasi una trentina, per divertirsi e far scrivere le letterine ai bambini. Non poteva mancare infine, Babbo Natale per la tradizionale foto. Grande l’affluenza, soprattutto grazie anche allo spettacolo natalizio dei bambini della scuola dell’infanzia. “Il nostro obiettivo è creare un momento comunitario, all’insegna della tradizione e del divertimento”, ha detto Roberto Manieri, organizzatore e presidente del moto club.

Lo spettacolo continuerà anche domani con gli immancabili laboratori.

