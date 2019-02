Questa sera, all’oratorio di Capriano del Colle, si è tenuto un incontro sul tema del primo soccorso pediatrico. Relatrice Morena Quarta, autrice del manuale “SOS mamma e papà”.

Il lavoro di divulgazione

Il manuale ha il patrocinio dell’ospedale Civile e del SIMEUP, Società Italiana Medicina Emergenza Urgenza Pediatrica; ne è coautrice Sara Chiappa, dirigente del Pronto Soccorso Pediatrico di Brescia.

La divulgatrice ha passato in rassegna le principali situazioni di rischio per i bambini, le false credenze e i corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza. A più riprese è stata sollecitata per tutti la partecipazione ad un corso pratico, che in poche ore consente di imparare le manovre fondamentali di soccorso.

Successivamente, con l’aiuto di un bambolotto e di un bambino volontario, Morena Quarta ha proposto una dimostrazione delle manovre di disostruzione e di rianimazione.

