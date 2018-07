Brandico si anima con “Tutti in festa”. Da domani (giovedì) a domenica, la manifestazione tornerà in paese.

Una quattro giorni all’insegna del divertimento. E’ “Tutti in festa”, la manifestazione d’eccellenza di Brandico, che ormai alla sua 27esima edizione è tornata ad accendere il paese e regalare alla comunità momenti di allegria e spensieratezza. Da domani a domenica la festa prenderà vita nel cascinale dei conti Lechi, nella frazione di Ognato: oltre 1000 posti a sedere al coperto sotto i porticati e nella stalla con colonne in marmo ora adibita a birreria. Durante le serate ci saranno musica, buon cibo e ottima compagnia: si partirà con le note rock dei “25°H”, passando per la serata danzante con la “Macho band” e Emanuela Bongiorni. Protagonisti dell’ultima serata serata saranno invece gli artisti musicali di Brandico con musica d’autore e revival e Ruggero Scanduzzi. Tutto il ricavato dell’evento sarà dato in beneficenza.

Una storia di solidarietà e beneficenza

Nato nel 1992 da un gruppo di volontari, il comitato Tutti in Festa ha come obiettivo quello di raccogliere raccogliere fondi a scopo di beneficenza. Prima per la Parrocchia S.Maria Maddalena di Brandico, la sua azione si è poi estesa anche ad altre realtà del paese come la scuola dell’infanzia, i missionari nativi del paese ed al gruppo onlus che inizialmente ha operato in Bielorussia, mentre attualmente presta servizio di trasporto a tempo pieno. Nonostante le difficoltà iniziali la perseveranza di tutti i volontari, “Tutti in Festa” è diventato un appuntamento imperdibile per comunità bassaiola, portando avanti la sua opera con costanza e dedizione.