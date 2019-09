Ieri sera si è tenuta la nona edizione della notte bianca di Brandico.

La festa

La serata era calda, perfetta per una passeggiata in strada. Così, a partire dall’ora di cena, i cittadini di Brandico sono usciti di casa e si sono riversati nella via principale.

Numerosi punti ristoro, tra cui quello degli Alpini, hanno richiamato gente con i profumi delle cucine. Musica, animazione e giochi hanno fatto il resto, coinvolgendo nella festa i presenti di tutte le fasce di età.

“Purtroppo questa sera la concorrenza è spietata: nei Comuni vicini si stanno tenendo diverse manifestazioni – ha detto il sindaco Fabio Pensa – La nostra non sarà una festa grossa o famosa, ma speriamo comunque di far divertire tutti quelli che sono venuti a trovarci”.

TORNA ALLA HOME