Conferito ieri sera il riconoscimento per i vent’anni di attività della Compagnia gabianese

Lo spettacolo

Piazza gremita ieri sera per l’imperdibile spettacolo teatrale “I veri Amici” firmato Maria Mangano, interpretato dalla Compagnia Teatro del Borgo. Sotto la direzione del regista Antonio Guadrini, che per l’occasione ha indossato i panni di don Bigio, gli attori si sono calati magistralmente nei panni dei protagonisti regalando agli spettatori gags esilaranti. Una serata all’insegna del buonumore e della risata che come sempre non ha disatteso le aspettative. Durante la serata l’amministrazione comunale ha conferito alla compagnia una targa di riconoscimento per i vent’anni di attività. Anni duranti i quali gli attori hanno dimostrato grande impegno e dedizione nella promozione della tradizione del teatro dialettale al servizio della comunità.

Appuntamenti imperdibili di oggi in piazza

Si concludono oggi le feste patronali con altri appuntamenti imperdibili.

Ore 21.00 deposizione della corona in ricordo delle vittime delle guerre

ore 21.30 spettacolo di danza orientale a cura dell’Asd Ritmorientale

ore 22.30 la banda Santa Cecilia sfilerà per il paese accompagnando gli spettatori al centro sportivo

ore 23.00 spettacolo pirotecnico al centro sportivo comunale Lorenzo Boselli

dalle 20.30 alle 22.30 mostra Collettiva Libere Espressioni dei pittori gabianesi e mostra personale di Pierangelo Arbosti all’ex asilo Ferrari in piazza San Giacomo