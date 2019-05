Bioblitz a Parco Bertone, dieci percorsi gratuiti per diventare scienziati per un giorno

Domenica 2 giugno si svolge a Parco Bertone l’edizione 2019 del Bioblitz, evento di citizen science in programma nei parchi di Lombardia con la regia di Regione Lombardia e Area Parchi. Accompagnati dal biologo Cesare Martignoni, dal docente di ecologia Marco Bartoli e dalle guide ambientali Corrado Benatti e Giovanni Boni, i partecipanti saranno direttamente coinvolti in attività di osservazione, monitoraggio e documentazione delle preziose forme di vita che sono oggetto di studio nel ricco programma messo a punto per la giornata dal Parco del Mincio.

Le attività si svolgono intorno a quattro temi di indagine scientifica a prevedono dieci escursioni della durata di un’ora ciascuna, secondo il seguente programma: “Il ruolo dei sirfidi nel ciclo vitale dell’impollinazione” (orari di inizio: 10.00, 12.00, 15.00, 17.30), “Re e regine dei cieli nel parco romantico” (orari di inizio: 11.00, 17.30), “Semi e germogli, un meraviglioso tesoro nel parco romantico delle Bertone” (orari di inizio: 11.00, 16.00), “Il brulicante mondo dei macroinvertebrati e delle macrofite d’acqua dolce” (orari di inizio: 11.30, 14.30). Alle ore 14 è prevista un ristoro a base di risotto offerto ai partecipanti ai diversi percorso.

Mediante smartphone, i partecipanti potranno scaricare l’app gratuita Inaturalist e condividere le foto delle specie osservate sulla piattaforma internazionale dedicata alla biodiversità. Oltre ai grandi alberi secolari provenienti da diversi angoli del mondo e alle cicogne bianche che qui hanno costruito i loro nidi, il Parco delle Bertone è infatti popolato da numerosi “micromondi” tutti da scoprire e studiare.

