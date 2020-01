Befana Happy Run: la prima edizione è andata in scena questa mattina (lunedì) a Palazzolo sull’Oglio con partenza da piazza Roma.



300 iscritti alla Befana Happy Run

Una prima edizione di successo, vista la nutrita partecipazione. L’evento è parte del ciclo «Il Natale e oltre» promosso dall’Associazione Commercianti di Palazzolo sull’Oglio e patrocinata dal comune. La giornata di oggi, in particolare, è dedicata al palazzolese Stefano Ghidotti affetto da Parkinson. Presidente dell’associazione «Parkinson e Sport» (a cui verrà devoluto il ricavato della giornata), si pone come obbiettivo quello di sensibilizzare e promuovere la pratica dello sport tra i malati di Parkinson.

Insieme per concludere le feste in allegria

La corsa è stata suddivisa in due diversi momenti: la camminata di 5 chilometri per i più piccoli e la corsa da 10 per gli altri. Tanti sono i volontari che vi hanno preso parte curando il percorso. Collocati nei punti strategici del percorso, hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Presenti anche gli alpini impegnati nel preparare dell’ottimo vin brulè.

