La Festa del Giovane non si arrende al mal tempo: teloni e coperture hanno permesso di continuare ad offrire il servizio di cucina.

La Consulta Giovani non si ferma

I tre giorni di festa stanno continuando nonostante l’arrivo della pioggia. L’evento organizzato da Consulta Giovani Bassano, nell’area del centro sportivo, che riscuote sempre un grande successo, ha dovuto subire una variazione di programma: niente musica dal vivo, ma il servizio gastronomico e l’impegno dei volontari è assicurato. Non sono mancati molti avventori che hanno deciso di cenare alla Festa del Giovane. Il programma continuerà domani con Mariano one man band, un’artista che proporrà un viaggio acustico attraverso le varie epoche del rock. “Ringrazio tutti i volontari che con grande impegno ci danno una mano per la riuscita della festa”, ha spiegato il presidente della Consulta Giovani Stefano Nodari.

