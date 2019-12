Bassano bresciano premia l’impegno dei suoi studenti: questa mattina, in palestra, sono state consegnate le borse di studio a 43 giovani cittadini.

Bassano premia i suoi studenti

Bravi, anzi bravissimi, soprattutto nello studio. E per questo l’Amministrazione comunale di Bassano Bresciano ha voluto premiare i giovani alunni del territorio consegnando loro delle borse di studio. La cerimonia è andata in scena questa mattina in palestra alla presenza del sindaco Michele Sbaraini, del vicesindaco Marco Soregaroli e dell’assessore Vanessa Zani, la dirigente scolastica del Comprensivo Giuseppina Calzavacca, i rappresentanti della scuola e, soprattutto, gli orgogliosi genitori. Quarantatrè i ragazzi e le ragazze premiati per essersi distinti fra i banchi di scuola: un riconoscimento forse piccolo, ma significativo, segno di un paese che punta sull’istruzione e sul futuro dei suoi giovani.

Tutti i premiati

Per la scuola primaria Lara Alghisi, Arianna Cremaschini, Laura Marinelli, Gabriele Migliorati, Noemi Migliorati, Marco Pavoni, Stefano Pedrali, Alyssa Picozzi, Riccardo Sbaraini, Elisa Tedoldi, Tommaso Zani.

Per la secondaria di primo grado Silvia Bresciani, Francesco Zanoli, Ramanjot Kaur, Ilaria Pancera, Giulia Pavoni, Aurora Viapiana, Beatrice Cremaschini, Francesca Parola, Nicholas Petesi, Tommaso Scarpellini, Anna Zambotti e, premiato non per i meriti scolastici quanto per “la solidarietà manifestata verso i suoi compagni di classe, devolvendo in favore di coloro che versano in difficoltà economiche i proventi del suo compiti di realtà, Leonardo Ricca.

Per la secondaria di secondo grado Anna Godizzi, Alex Abbiati, Angelo Cominelli, Lorenzo Migliorati, Giulia Ferrari, Asia Franchini, Luigi Cremaschini, Anna Belluschi, Mattia Davelli, Benedetta Cominelli, Alyssa Ruffini, Desiree Sala, Federico Dagani, Giorgio Migliorati, Andrea Cremaschini, Giorgia Papetti, Mattia Andrini, Stefano Farina, Stefano Migliorati e Althea Ruffini.

