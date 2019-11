Una grande festa ha visto protagonisti i nonni al Centro INsieme.

Una festa per i nonni

Bagnolo Mella ha festeggiato i suoi nonni. L’assessorato ai Servizi sociali del Comune di Bagnolo Mella ha infatti organizzato un ricco evento al Centro INsieme a partire dalle 15. Durante il pomeriggio a tenere banco sono state la musica, i balli, la tombolata, la merenda e la castagnata. Ce n’è stato dunque per tutti i gusti e determinante per la realizzazione di questo evento è stato l’aiuto di tutte le associazioni del paese che, in diversi modi, hanno dato un contributo per la realizzazione. “E’ stato bello vedere tanti nonni presenti e vederli felici” ha sottolineato il sindaco Cristina Almici, presente alla festa insieme a gran parte dell’Amministrazione.

