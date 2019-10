Autunno in cascina a quattro zampe con i Lupi Grigi: i cinofili domenica saranno presenti durante la sagra enogastronomica della Pro Loco di Azzano Mella.

Autunno a quattro zampe

Non solo buon cibo, calici pieni e prodotti del territorio. La nona edizione dell’Autunno in Cascina organizzata dalla Pro Loco azzanese vedrà, ancora una volta la partecipazione della squadra cinofila da soccorso Lupi Grigi. Addestramento dei cani per la Protezione civile e lo sport, organizzazione incontri di socializzazione e corsi individuali e collettivi di educazione e obbedienza, oltre a progetti da portare nelle scuole: queste le iniziative del gruppo, che domenica sarà presente nell’area addestramento del parco Azzano d’Italia con i propri cani per consigli, dimostrazioni e con il progetto “I cani insegnano”.

