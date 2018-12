L’evento è in corso oggi pomeriggio

Aspettando il natale ad Alfianello

Un pomeriggio entusiasmante da vivere, da giocare, da condividere. Dopo la raccolta di disegni e pensieri, dal tema un Natale in famiglia, per la quinta edizione de “Il cancello dei sogni”, è in corso ora per grandi e piccini un bellissimo intrattenimento musicale delle “The Mazzolari Sisters” e la possibilità di fare una foto con babbo natale.

Tra poco, alle 17, andrà invece in scena il momento più atteso della manifestazione: l’accensione dell’albero di Natale. Tutti sono invitati nel cortile del palazzo Comunale ad assistere a questo suggestivo momento accompagnato dalle note natalizie del Gruppo ottoni del corpo bandistico pontevichese Alessandro Vatrini.

Sino a questa sera è possibile di acquistare la stella di Natale a favore della scuola primaria di Alfianello.

Non finisce qui

Domani 9 dicembre, alle 16, altro appuntamento per la rassegna aspettando il Natale: in sala consiliare Wilma Baronio e Piero Barchi presentano “Al bibiù”, rappresentazione dialettale della Bibbia, con canti e brani della tradizione bresciana.

Seguirà poi un momento conviviale per lo scambio di auguri.