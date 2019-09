Il sanpaoleese Angelo Fontana è un vero artista della “plastica”.

L’arte del riciclare

Siamo circondati dalla plastica: il rispetto per l’ambiente è importante e il riciclo, specialmente di questo materiale, può salvare, almeno in parte, il nostro futuro.

Invece di gettare via le cose, si può pensare dunque a come riutilizzarle. Più facile a dirsi forse, che a farsi. Ma c’è anche chi ha messo in pratica questa intenzione: Angelo Fontana, un 67enne di Scarpizzolo che ha cominciato a riciclare bottiglie di plastica (ma non solo) creando diversi oggetti. In questo modo è riuscito a dare sfogo alla sua creatività e anche a inquinare di meno.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 20 settembre.

TORNA ALLA HOME PAGE