E’ tempo di musica e divertimento. E’ partita venerdì e si concluderà questa sera l’edizione del 2019 della Swap Fest. L’evento, giunto alla sua quarta ed attesissima edizione, si sta svolgendo nel parco della storica residenza clarense ed è a ingresso libero. Giovani, ma anche famiglie e gruppi di amici sono invitate all’iniziativa organizzata dal gruppo Swap e Juna con l’appoggio delle Politiche giovanili del Comune.

La Silent Disco

Tornei, concerti e attività. Tutto sta andando per il meglio, ma ieri sera è stata la Silent Disco a far registrare il tutto esaurito. Più di 500 persone si sono ritrovate nel parco per cantare con la musica… solo nelle cuffie. Questa sera invece l’appuntamento è con Via dell’Ironia, Vanarin e Serena Coal. Non mancano i «Food trucks», birra e cocktails e mercatini. Gettonatissimi anche i trasferelli!!

