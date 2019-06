Un intero week end di musica, sport, giochi per i più piccoli e tanto divertimento: è la prima edizione del Respect festival

Respect festival

Al via la seconda serata del Respect festival, l’evento voluto, ideato e organizzato da Dario Barenzani, gestore del Chiosco al parco di via Allende. Musica, tanti giochi per i bambini, e tanto spazio per stare insieme e divertirsi. Numerose sono state le famiglie che hanno deciso di trascorrere un sabato sera diverso immersi nel verde del parco. Evento principale della serata il Corpo bandistico di Verolavecchia, diretto dal maestro Francesco Amighetti. “L’obiettivo della serata è di creare un momento di festa per tutti, stare insieme grandi e piccoli, famiglie, ragazzi, adulti, insomma un festival dedicato a tutti”, ha spiegato Barenzani. Domani in programma un torneo di Beach volley che vedrà impegnati 90 atleti a sfidarsi sulla sabbia per tutto il giorno.

