Genitori della scuola Primaria statale e Gruppo Alpini sezione Pontevico hanno unito le forze per un nobile scopo: raccogliere fondi per i bambini.

Raccolta fondi per la primaria

Domenica, all’oratorio di Chiesuola, il pranzo, spiedo, polenta, pane e salamina, è servito per raccogliere fondi per i progetti della scuola Primaria statale e in più, per ogni spiedo venduto, un euro sarà devoluto alla scuola Nikolayewka di Brescia. L’idea è stata del comitato genitori che hanno proposto l’iniziativa ad Alpini e Associazione San Rocco. “Queste occasioni sono importanti – ha dichiarato il capo sezione Alpini Pontevico Roberto Severgnini – È bello che uniti ci si dia da fare per i bambini”.

