Questa mattina è stata inaugurata la nuova biblioteca e aule studio, nei locali della scuola primaria in piazzetta Garibaldi.

Inaugurazione biblioteca

Uno spazio completamente rinnovato dotato di ogni comfort, dal collegamento wi fi, al distributore di bevande calde, pensato per i più piccoli, con spazio arredato ad hoc, e per i più grandi, aula studio con attacco per pc. La nuova biblioteca è finalmente pronta per ospitare studenti, lettori e chi vuole trovare un’oasi dedicata alla conoscenza. Il sincaco Mariateresa Vivaldini, l’assessore alla Cultura Gloria Baronchelli e la dirigente scolastica Alessandra Ferrari hanno accolto e presentato la struttura a cittadini e studenti.

