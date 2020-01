Nella palestra di Offlaga è andata in scena la festa per l’Epifania.

Festa dell’Epifania a Offlaga

Nella palestra di Offlaga è andata in scena oggi “Epifania in festa”, organizzata dall’assessorato ai Servizi sociali.

Come tradizione folta la partecipazione della terza età. “E’ stato un modo molto carino per chiudere le feste di Natale – ha sottolineato l’assessore Angelo Azzini – Con alcuni volontari, che ringrazio, abbiamo organizzato questo momento in allegra compagnia”. Presente alla festa anche Camilla Falone con il suo gruppo, “Dolce terza età”, che organizza momenti culturali per anziani durante l’anno.

Un buon bicchiere di Franciacorta e una fetta di panettone per tutti e con dolcezza le feste anche quest’anno sono finite.

