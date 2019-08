L’evento organizzato dall’Associazione Commercianti con il patrocinio del Comune, ha trasformato le vie del centro in una vera e propria festa.

Festa dei Colori e dei Sapori

Questa sera le vie del centro erano piene di persone accorse anche dai paesi limitrofi per partecipare ad un evento ricco di musica, buona cucina e tante sorprese. Molte le bancarelle di hobbisti e associazioni che hanno incuriosito i passanti, mentre i più giovani si sono lasciati catturare dal ritmo di diverse band, ognuna con un repertorio originale, nei diversi angoli del paese. “Questa occasione non vuole solo stimolare il commercio, ma anche creare un momento di comunità per gli abitanti di Manerbio”, ha spiegato il vicesindaco Giandomenico Preti.

