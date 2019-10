Grande festa a Dello con la sagra del Fungo Chiodino.

Sagra del Fungo Chiodino

La sagra del Fungo Chiodino regala sempre emozioni a Dello. E quest’anno in modo particolare, considerando che l’evento è stato dedicato alla Donna. Tante le autorità civili, militari e religiose presenti, tra le quali il vice presidente della Provincia Guido Galperti e il capitano dei Carabinieri della Compagnia di Verolanuova Tedros Comitti Berè. A fare gli onori di casa è stato il sindaco Riccardo Canini, visibilmente emozionato. “Scusatemi per l’emozione, so che è la 29esima edizione, ma per me è la prima da sindaco e la sente particolarmente. Abbiamo fatto le ore piccole e adesso siamo premiati dal bel tempo: godetevi questa festa”.

Panchina rossa

Tanti gli eventi nell’evento, come ad esempio la consegna delle borse di studio ai meritevoli, ma anche l’inaugurazione della panchina rossa, donata dai Lions di Dello, posizionata proprio vicino al Municipio. Con il tema centrale della donna quello della panchina è stato un gesto anche per cercare di sensibilizzare la cittadinanza. “Come potete vedere non è tutta rossa – ha spiegato il primo cittadino Canini – Il lavoro da fare infatti è ancora tanto: le gambe di questa panchina sono grigie e tali rimaranno finché tutti saranno sensibili su questo argomento. Come detto è ancora tanto il lavoro da fare, speriamo sia di buon auspicio”. Presente all’inaugurazione anche Pinky, oltre che il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Rita Scagliola.

La sagra ora continuerà in serata con lo stand gastronomico e domani con la serata a teatro.

TORNA ALLA HOME PAGE