Tanti eventi e incontri di sensibilizzazione sono stati organizzati in questi giorni per dire no alla violenza sulle donne. Anche Castelcovati non è stato da meno.

Evento contro la violenza

Ieri sera, 26 novembre, a Castelcovati è stata proposta una serata contro la violenza sulle donne.

Erano presenti all’incontro la consigliera delle pari opportunità di Brescia Anna Maria Gandolfi e due donne che hanno portato la loro testimonianza di violenza Gigliola Bono Del Pero e Aoulakh Pinky.

Il Cerchio degli uomini

Erano presenti anche due rappresentanti dell’associazione Cerchio degli uomini che opera a Brescia, ma non solo.

Si tratta di Alessandro Buffoli e Bruno Barbieri che lavorano per reintegrare ed educare uomini con tendenze violente.