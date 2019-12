Inizierà domani mattina, sabato, e proseguirà per tutta la giornata fin verso le 18 il mercatino dei genitori delle scuole di Capriolo.

I mercatini e i laboratori

Si respira una bellissima atmosfera alla primaria di Capriolo grazie alla nuova associazione dei genitori, agli insegnanti e ai tanti ragazzi che hanno partecipato ai laboratori del riciclo.

Durante il mercatino verranno messe in vendita le creazioni effettuate durante i laboratori del riciclo. Si tratta di oggetti in legno, tessuto, perline molto curati e utili che verranno messi in vendita per supportare le attività dell’associazione che si è curata di realizzare tutti gli addobbi a scuola.

Il progetto ha coinvolto molto i ragazzi della primaria ma anche delle medie, giovani che in un mondo digitale come quello di oggi, si sono approcciati per la prima volta a lavori manuali e l’hanno fatto con grande entusiasmo.

La nuova associazione

Proprio dal Comitato genitori è nata la nuova associazione Genitori insieme Aps, che da al progetto più struttura e prospettive. L’idea è sempre quella di far conoscere i genitori, di supportarli, di aiutare i ragazzi a crescere, e di creare eventi di sensibilizzazione su tematiche importanti.

