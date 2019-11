Un bel pranzo per festeggiare gli Anziani al ristorante Eden a Borgo San Giacomo, anche don Renato Baldussi non è voluto mancare.

Il pranzo per gli anziani

Un gran numero di partecipanti, ben 170, si sono voluti riunire per vivere insieme un momento comunitario di divertimento e condivisione. I ragazzi della terza età hanno voluto creare un bel momento per riunirsi e cogliere l’occasione per salutare don Renato Baldussi che ha finito il suo ministero a Borgo San Giacomo. La giornata è stata un vero successo.

TORNA ALLA HOME PAGE