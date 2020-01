A Borgo San Giacomo si corre… con la Befana. I cittadini sono scesi in pista per partecipare all’orginale iniziativa dell’assessorato alla Cultura.

E’ arrivata con due giorni d’anticipo, ma ha portato in paese la stessa aria di festa e di divertimento dell’Epifania. Quest0’anno la Befana ha riunito decine di cittadini, dai bambini agli adulti, nella prima edizione della corsa non competitiva organizzata dall’assessorato alla Cultura e Sport, in collaborazione con il gruppo dell’oratorio e la Protezione civile. La manifestazione podistica in nome dell’amata vecchietta è partita alle 15 per snodarsi lungo le vie principali del paese, in un tragitto lungo 4 chilometri. Non sono mancati inoltre un “punto selfie”, un punto caramelle e, per tutti i partecipanti, un gadget porta cellulare da braccio.

