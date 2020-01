Week end alcolico, in ospedale quattro persone: tra le persone soccorse anche una 17enne.

Week end alcolico

Bere va bene, ma con moderazione. C’è però chi ne abusa: poco dopo la mezzanotte, in viale della stazione a Brescia, un uomo è stato soccorso dalla Croce Bianca per intossicazione etilica ed è stato trasportato all’ospedale Città di Brescia. All’una e mezza a essere soccorsa è stata una 17enne a Bedizzole, in piazza 25 Aprile, ma ha rifiutato il trasporto nella struttura sanitaria. All’una e 36 è stato il turno di una 46enne a Desenzano e alle 2.40 di un 27enne di Artogne, entrambi ricoverati in codice giallo. Infine, a notte inoltrata, una 31enne e un 61enne hanno alzato il gomito a Brescia e Lonato: soccorsi, sono stati portati in ospedale per smaltire l’intossicazione.

Diversi incidenti

Diversi anche i casi di incidente che hanno tenuto occupati i soccorritori. Alle 22 un 22enne si è schiantato contro un ostacolo a Castelcovati, in via Pertini, ed è finito in ospedale a Chiari con lievi ferite. Poco prima, invece, un 20enne di Gavardo si è ribaltato, lasciando tutti con il fiato sospeso: nulla di grave, per fortuna, è stato ricoverato in codice giallo. Paura anche a Capriolo, dove dopo la mezzanotte due auto si sono scontrate fra loro: quasi illesi però i conducenti, un 26enne e una 50enne.

