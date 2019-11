Lo scorso luglio era finito in carcere, accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e lesioni personali nei confronti della ex moglie 43enne. Il protagonista di questa vicenda è un pregiudicato 60enne, che da qualche mese vive in provincia di Bergamo.

Il fatto

Stanca di subire violenze sia fisiche che verbali la donna si era rivolta ai Carabinieri di Darfo Boario Terme che, al termine di una breve indagine, avevano raccolto una serie di elementi utili a richiedere all’Autorità Giudiziaria l’emissione del provvedimento restrittivo in carcere. Il 59enne perseguitava la ex moglie pedinandola, inviandole numerosi messaggi e aggredendola per futili motivi. A settembre era uscito dal carcere ed era stato ristretto ai domiciliari; tale misura è rimasta efficace fino al 5 novembre, quando l’uomo è stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento alla moglie e ai luoghi da lei frequentati. A distanza di poche ore dalla notifica del provvedimento di scarcerazione, il 59enne si è presentato sotto casa dell’ex che preoccupata ha chiamato i Carabinieri di Darfo Boario.

I militari, accertata la violazione, hanno richiesto un nuovo aggravamento della misura e il pregiudicato è tornato ai domiciliari.

