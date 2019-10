Nella palestra di Villachiara si è tenuto un pranzo di beneficienza.

L’occasione

«Abbiamo deciso di organizzare questo evento per un motivo preciso – hanno spiegato Alessandro Manara e Laura Mazzola, due ragazzi dell’associazione – Un nostro amico, Nicola De Domenico, in questo momento si trova proprio in Mozambico. D’accordo con ‘Zuzuma’, un sodalizio nato a scopo benefico, vorremmo dare il nostro contributo per la realizzazione di un asilo».

E quale metodo migliore, per raccogliere fondi, che invitare la cittadinanza ad un pranzo convivale? In palestra, sulle lunghe tavolate allestite dai volontari, poco dopo mezzogiorno sono apparsi piatti colmi di spiedo e polenta. A presenziare, dicono gli organizzatori, sono state all’incirca 250 persone.

TORNA ALLA HOME