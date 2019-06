Vigili del fuoco in azione in via della Battaglia a Chiari. Doppia sirena questa mattina e una non era per il “saluto” domenicale.

Pompieri in azione

Vigili del fuoco sempre sull’attenti. Questa mattina i pompieri volontari di Chiari, poco dopo le 9, sono stati allertati per un intervento, insieme al 118, in via della Battaglia (davanti all’Inps). Una signora anziana era infatti caduta e necessitava di cure e soccorsi. Tutto è andato per il meglio.

Doppia sirena

La cosa non è passata inosservata proprio perché, la domenica mattina, suona anche la tradizionale sirena di “saluto” e le due in questa giornata sono rimbombate nel cielo a poco tempo di distanza.

