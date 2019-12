Vigili del fuoco e artiglieri celebrano Santa Barbara. Questa mattina si è tenuta la cerimonia con la deposizione della corona al monumento ai Caduti.

Grande festa per pompieri e per gli artiglieri. Questa mattina, a Chiari non c’è stato solo il ringraziamento, ma anche le celebrazioni della loro patrona, Santa Barbara. Dopo il ritrovo nella sede degli artiglieri di via Cavalli, il primo corteo si è recato in Santa Maria per la celebrazione della Messa delle 10. A seguito della funzione liturgica, la sfilata, ha condotto il gruppo al Monumento ai Caduti per la deposizione della corona ai Caduti e poi al monumento di viale Mellini dove si sono tenuti anche i discorsi di rito. Oltre all’Amministrazione del sindaco Massimo Vizzardi, presenti anche numerosi primi cittadini e amministratori dei Comuni limitrofi in segno dell’affetto nei confronti dei Vigili del fuoco, capitanati da Oscar Salvi, volontari che si prendono cura anche dei paesi circostanti.

