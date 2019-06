Vietato l’alcool fuori dai locali: multe a Manerbio in seguito all’ordinanza emessa dall’Amministrazione lo scorso venerdì.

Vietato l’alcool

La fine della scuola è costata cara. Almeno per gli studenti che in occasione di «The End», la serata organizzata dalla discoteca Cilindro per festeggiare il termine delle lezioni, sono stati sorpresi dalle Forze dell’Ordine a consumare alcolici nei paraggi del locale notturno in barba all’ordinanza emessa dal Comune. Una misura preventiva per tutelare la sicurezza urbana, evitare i casi di vandalismo al patrimonio pubblico e, soprattutto, promuovere un consumo che, se proprio non si può evitare, deve essere almeno consapevole.

