Videosorveglianza, controlli e risorse per la sicurezza dei cittadini di Ospitaletto

Un anno d’intensa attività quella svolta dalla Centrale Operativa presso il Comando di Polizia Locale di Ospitaletto.

Attività in crescita, in quantità e qualità grazie all’implementazione della videosorveglianza. Se nel 2018 le richieste pervenute e lavorate dal comando di Polizia Locale, guidato dal comandante Matteo Marco Mensi e dai sei agenti in dotazione, furono 129; a tutto il 2019 ne sono giunte ben 191.

I risultati

Tra i principali risultati dell’anno appena trascorso: 1.768 infrazioni accertate, 77 patenti ritirate, 45 i veicoli sottoposti a fermo o sequestro su un totale di 7.064 veicoli controllati e 9.893 persone identificate durante i servizi stradali. Richieste di accertamento per indagini di Polizia giudiziaria alla videosorveglianza 191, mentre le attività di “P.G.” espletate con altre Forze di polizia sono state 124. Un’azione concreta e crescente che ha comminato multe per mancata copertura assicurativa per oltre 105mila euro, 82mila per omessa revisione e per guida senza patente per 52mila euro.

