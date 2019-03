Vescovo Pierantonio Tremolada in visita a Chiari. Il pastore della Diocesi ha salutato la zona San Filastrio nel Duomo cittadino.

Continuano gli appuntamenti domenicali in giro per la Diocesi. Oggi, il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada è stato a Chiari per la visita alla zona San Filastrio. E’ stato accolto, in Duomo da monsignor Gian Maria Fattorini e da don Pierluigi Chiari e poi, poco dopo, ha fatto il suo ingresso accompagnato da tutti i preti e gli ordini religiosi. Tremolada ha stretto la mano a più persone e abbracciato grandi e piccini e si è fermato anche a salutare il sindaco Massimo Vizzardi prima di salire sull’altare. Nei primi banchi, immancabili i più piccoli accompagnati dai loro educatori.

