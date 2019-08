Verso l’inaugurazione del nuovo parcheggio dell’ex Morcelli a Chiari. Il taglio del nastro è in calendario per mercoledì 4 settembre alle 12.

Nuovo parcheggio dell’ex Morcelli

Si terrà mercoledì 4 settembre alle 12 il taglio ufficiale del nastro al nuovo parcheggio realizzato sul sito delle ex scuole Morcelli. L’inaugurazione sancirà la possibilità da parte della cittadinanza di usufruire da subito del nuovo, importante piazzale di sosta: nei prossimi mesi, invece, verranno effettuati gli ultimi lavori accessori.

Gli stalli di sosta e gli altri interventi

È stato realizzato come stabilito il nuovo parcheggio nel centro cittadino, che con i suoi 190 stalli di sosta sarà di appoggio non solo per il vicino nuovo Polo delle Primarie, ma anche per tutta l’area storica della città. La sua realizzazione ha fatto parte del complesso progetto di riqualificazione della zona, che ha visto proprio nella nascita delle scuole l’innesco per la sua riprogettazione in senso più funzionale, moderno e vicino alle esigenze della cittadinanza. Nei prossimi mesi, invece, saranno eseguiti altri lavori, già programmati e finanziati. Tra questi, la posa del verde: infatti, la stagione delle piantumazioni non è ancora iniziata e bisognerà quindi attendere l’autunno. E sempre in autunno si effettuerà la qualificazione della ciclabile che collega via Pedersoli con la piazza delle scuole, perché finanziata nelle economie degli appalti delle asfaltature (lavori programmati appunto per il mese di ottobre). Mentre l’illuminazione del parcheggio – opera che rientra nel lotto esecutivo n. 2 degli appaltati ad Engie S.p.A. nell’ambito del progetto Lumen – verrà completata entro la prossima primavera.

La regolamentazione

Già nei prossimi giorni, quindi, il nuovo parcheggio sarà a disposizione di tutti: al mattino la sosta sarà regolamentata dal disco orario (due ore), mentre al pomeriggio sarà libera.

I commenti

“Il nuovo parcheggio era un punto cruciale della nostra riprogettazione dell’area che afferisce al nuovo Polo delle Primarie e come promesso ora è realtà. Siamo certi che la cittadinanza e il centro storico ne trarranno grande beneficio: stiamo proseguendo spediti sul percorso già tracciato nel precedente mandato, che continua con profitto e nei tempi stabiliti”, ha commentato con soddisfazione il sindaco Massimo Vizzardi.

“Permettere ai clarensi di utilizzare il nuovo parcheggio da subito è stata una scelta ben precisa. Man mano nei prossimi mesi andremo a completare quanto già programmato per il futuro, come il verde e l’illuminazione: ovvero, opere che non potevano essere anticipate per ovvie ragioni di stagione (la piantumazione) e di programmazione dei lavori; l’illuminazione verrà realizzata insieme alla riqualificazione di quella di tutta la città, grazie al progetto Lumen. Ma fin da ora il parcheggio sarà fruibile e, con l’imminente riapertura delle scuole, siamo certi che ciò sarà di grande utilità alla cittadinanza”, ha aggiunto il vicesindaco e assessore alle Opere Pubbliche Maurizio Libretti.

