Dopo una lunghissima malattia che non ha minimamente minato la sua volontà. Luciana Cremona, di Faverzano, non cel’ha fatta è venuta a mancare. Ora il paese di Verolanuova piange per l’insegnante elementare.

La maestra

Classe 1950 ha insegnato per molti anni nella scuola elementare di Faverzano. Luciana era una maestra all’antica, e ha insegnato in paese fino al 1985, anno della chiusura della scuola. Ha preso la malattia con ironia lottando fino in fondo. Luciana aveva studiato Psicologa infantile e ha conseguito la laurea lavorando.

I funerali

L’estremo saluto in forma privata e civile avrà luogo lunedì 15 luglio alle ore 10.30 nella sala del commiato presso la Fondazione Gambara Tavellì di Verolanuova.

