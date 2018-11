E’ scomparsa domenica

Verolanuova piange la maestra Paola Bertoni

Paola Bertoni è ricordata come una donna semplice, che ha saputo dedicare tutta la sua vita alle diverse generazioni di bambini cresciuti nella scuola in cui insegnava. Non da meno è stato l’amore verso i propri nipoti e pronipoti.

La maestra Paola, 93enne, era l’ultima rimasta di tre sorelle, molto conosciuta in paese per la sua umiltà, la sua generosità e il suo impegno su diversi fronti.

I funerali si sono tenuti questa mattina nella basilica di San Lorenzo a Verolanuova, alla presenza dei nipoti e pronipoti e della comunità verolese.