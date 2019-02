E’ scomparso oggi all’età di 93 anni

Verolanuova piange Giulio Pini detto Gino

E’ mancato oggi Gino, memoria storica verolese. Il 93enne era molto conosciuto a Verolanuova per aver gestito per anni il bar in piazza sito a fianco della storica farmacia e per esser riuscito ad allestire un cinema all’interno dell’oratorio Gaggia, quando era ancora necessario l’ausilio di un’apposita macchina da proiezione.

A dare la notizia della sua scomparsa è stata la moglie Rosa. Domani presso l’abitazione di famiglia si terrà la veglia di preghiera alle 19 mentre i funerali sono previsti per mercoledì mattina alle 10, in basilica San Lorenzo.