Venerdì sera, al parco Nocivelli, più di 300 persone hanno partecipato alla festa per il ventennale del Rotary club Brescia Manerbio.

Primo service: Il volo di Pietro

Non perde tempo il Rotary club Brescia Manerbio che per il suo ventennale non solo ha voluto una grande festa in cui ufficializzare il passaggio delle cariche, ma ha colto l’occasione per devolvere tutto il ricavato alla nota onlus di Poncarale Il volo di Pietro. “Abbiamo attivi molti programmi in varie parti del mondo: l’orfanotrofio Meru Children’s home e la scuola di Santa Bakhita in Kenya, un piano di diritto allo studio in Siria, un piano di assistenza per bambini disagiati in Brasile – ha ricordato Simona Cottali, de Il volo di Pietro – Ci interessa però essere legati anche nostro territorio: il ricavato di stasera servirà per finanziare un progetto nel reparto pediatria dell’ospedale di Manerbio”. Durante la serata è avvenuto il passaggio di consegna tra i presidenti uscenti e i nuovi, rispettivamente del Rotaract, Paolo Barbieri e Alessandra Vazzoler e del Rotary, Sandro Vazzoler e Michele Minervini.

