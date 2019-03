È accaduto poco prima delle 17 a Verolanuova

Elisoccorso sulle piste da motocross

L’allarme al 112 è scattato alle 16.44 per un incidente sulle piste da motocross di Verolanuova, inviato l’elisoccorso della base Hems di Brescia, oltre ai mezzi su gomma.

Coinvolti nella caduta dalle loro moto due ragazzini, uno di undici e l’altro di dodici anni. Per entrambi si è reso necessario il trasferimento in ospedale in codice giallo.

L’undicenne è volato con l’elisoccorso Brescia al Pronto soccorso pediatrico degli Spedali Civili di Brescia dove è giunto alle 17.45, con una frattura al femore. L’altro di dodici anni è stato trasferito in ambulanza sempre al pediatrico del Civile dove é giunto poco prima delle 18, con una probabile frattura della caviglia e un possibile trauma cranico.

Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Verolanuova.