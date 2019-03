Vento forte a Manerbio: piegato un albero ad alto fusto nel cortile delle elementari.

Albero compromesso

L’allarme è stato dato poco fa. L’improvvisa folata di vento che si è abbattuta sulla città è durata poco, ma ha lasciato dietro di sè diversi danni. Fra i segni più evidenti, oltre agli oggetti (sacchetti dello sporco, bidoni per la raccolta differenziata e altro) riversati per strada, la stabilità di una delle piante nel cortile delle scuole elementari è stata compromessa. Nessun pericolo per gli studenti: il fusto dell’albero, infatti, si è piegato verso la strada.

Le operazioni

Subito allertata, la Polizia Locale ha chiuso l’area al traffico, valutato il danno e attuato la messa in sicurezza. Fra oggi e domani la pianta, probabilmente cava all’interno, verrà rimossa. Nel frattempo la viabilità subirà dei disagi. Via Galliano e via Palestro (nel tratto fra l’incrocio con via Galliano e via De Gasperi) sono state chiuse al traffico. Le auto sulla traiettoria della pianta sono state spostate.

