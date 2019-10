Venerdì 1 novembre torna la gara podistica dei Giovani dei Prati per il 43esimo Memorial Don Angiolino Goglioni, l’ottova Prova Golden Cup, il 42esimo trofeo Avis Calcinato e il nono Trofeo Alessandro Chioda.

Orari

Il ritrovo è fissato alle ore 8 con partenza alle ore 9 per entrambe le gare, 10 chilometri per gli adulti, 4 per i ragazzi e 1,5 per i piccoli corridodori. Il tempo massimo della gara è di due ore durante la quale sono inserite alcune tappe per il ristoro durante il percorso. In testa all’organizzazione come sempre Giancarlo Lecchi che con la collaborazione dei suoi fratelli, del Gruppo podistico Felter e di qualche ragazzo della frazione ha realizzato questa nuova edizione.

Premi

Saranno premiate tutte le categorie maschili e femminili, come da regolamento Hinterland, i 5 avisini con più donazioni, e i gruppi con un minimo di 10 iscritti. La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo, il luogo della partenza è via Duca degli Abruzzi, nell’area della Fiera delle Alberelle dei Prati. Per informazioni contattare il numero 0309964066 – 0365651389