Il feretro giungerà nel pomeriggio di oggi a Castelletto

Venerdì in abbazia a Leno l’addio a Maikol Signani

Sono stati fissati per venerdì, 17 maggio alle 15 in abbazia a Leno, i funerali del giovane motociclista di Castelletto. Il feretro del 28enne vittima di un incidente sulle piste da cross nel pavese nel primo pomeriggio di sabato giungerà nel pomeriggio di oggi, nell’abitazione di via Oscar Romero.

L’intera comunità si è stretta vicino alla famiglia, in particolare alla mamma Maria Teresa e al papà Flavio, al fratello Andrea e alla fidanza di Maikol, Silvia.

Domani, giovedì, alle 18 si terrà la veglia funebre.

La scomparsa del 28enne ha gettato in un profondo dolore amici, parenti e chiunque avesse avuto modo di conoscerlo.

TORNA ALLA HOME PAGE