Una multa da 15mila euro per un venditore porta a porta di contratti Energia, Gas e Telefono non in regola, che è stato vittima proprio del suo comportamento.

E’ stato infatti il suo fare insistente e sgarbato a scatenare le lamentele degli anziani al comandante dei Carabinieri di Dello, Sergio De Vietro, nel corso degli incontri nelle sedi dei Municipi che si inseriscono nelle iniziative di vicinanza al cittadino. Le lamentele non sono rimaste inascoltate e i militari hanno voluto verificare la situazione. Arrivata la segnalazione che il venditore in questione si trovava in zona il comandante De Vietro ha deciso di controllarlo nella sua attività. Rintracciato il soggetto durante una vendita ne sono state constatate diverse violazioni: da qui la multa di oltre 15 mila euro.

