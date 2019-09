Vandali in azione alla sede della banda di Mairano: riducono la targa in frantumi e poi scappano. Il presidente Angelo Capra: «Che il colpevole prenda coraggio e venga a chiederci scusa». Il sindaco Igor Zacchi: «In cantiere un progetto per poter potenziare l’impianto di videosorveglianza».

Vandali scatenati a Mairano

Non è la prima volta che accadono episodi simili nei confronti del corpo bandistico Santa Cecilia di Mairano e nello scorso fine settimana si si è ripetuto l’ennesimo fatto: la targa posta all’esterno della sede è stata trovata in mille pezzi sulla strada.

Un gesto che ha lasciato l’amaro in bocca ai compositori.

