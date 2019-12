Vandali in azione nel parcheggio sotto la scuola. Al polo della primaria di Chiari, tutto è già stato ripristinato in mattinata.

Vandali al Polo scolastico di Chiari

Tutto è già tornato alla normalità per assicurare la massima sicurezza, ma episodi del genere non dovrebbero nemmeno verificarsi. Dei vandali sono entrati in azione nei sotterranei del Polo della primaria, situato tra via Lancini e via Santissima Trinità e hanno colpito la parte sotto la palestra, quella dei parcheggi.

E’ successo nella tarda serata, al piano di sotto non c’era nessuno, mentre in palestra c’erano gli atleti che la utilizzano in orario extrascolastico. Sono stati aperti gli idranti e c’era acqua sui pavimenti. Gli estintori sono stati svuotati da qualcuno che probabilmente non ha nemmeno badato alla loro importanza, ma ha pensato di vandalizzare l’area. L’episodio è stato immediatamente segnalato al Comune e alle Forze dell’ordine e tutto è stato immediatamente rimesso in ordine prima del nuovo giorno.

Il parcheggio infatti, al mattino e fino alle 16, è utilizzabile solo dal personale scolastico, mentre è usato da tutti fuori dall’orario di lezione. Negli ultimi mesi però è stato aperto anche il parcheggio esterno, molto più frequentato. Non è il primo atto vandalico ad edifici pubblici: qualche tempo fa era stato srotolato anche tutto il tubo collegato all’idrante negli edifici della Rocca.

