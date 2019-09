Vandali in azione al parco di via Aldo Moro di Borgo San Giacomo spaccano i giochi e imbrattano i nuovi arredi. L’appello dei residenti alle famiglie: «L’educazione deve partire da voi».

Vandali in azione nei parchi pubblici

Il sindaco Giuseppe Lama aveva annunciato non più tardi di qualche settimana fa che a ottobre avrebbe preso il via il rifacimento dei parchi pubblici non solo nel capoluogo, ma anche in tutte le frazioni. I lavori sono stati in parte avviati, tanto che in alcune aree verdi sono stati posizionati giochi ed elementi di arredo nuovi, che purtroppo, nelle ultime settimane sono stati rotti e rovinati da un gruppo di vandali, soliti a bivaccare lì durante le sere d’estate.

Hanno imbrattato il tavolo nuovo con delle scritte, alcune oscene, hanno rovinato le panchine e spaccato un dondolo. Senza contare l’immondizia abbandonata e gli schiamazzi fino a tarda notte, che disturbano la quiete pubblica.

Leggi il servizio completo su Manerbio Week, in edicola venerdì 6 settembre

TORNA ALLA HOME