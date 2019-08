Vagava per il paese in stato confusionale, non sapeva dov’era e non parlava la lingua. Protagonista della vicenda un cittadino rumeno di 49 anni, soccorso e portato in ospedale. Cosa gli sia successo però è ancora un mistero.

L’episodio

Un episodio curioso, ma soprattutto ancora avvolto nel mistero quello avvenuto martedì in paese, dove un 49enne di nazionalità rumena che vagava in stato confusionale è stato avvistato da alcuni cittadini. Soccorso, è stato aiutato e trasportato in ospedale: il come sia arrivato a Mairano e il perché fosse in quelle condizioni, tuttavia, è ancora una questione irrisolta. La segnalazione è arrivata nel tardo pomeriggio da alcuni mairanesi preoccupati dal soggetto che, da qualche ora, girava nei dintorni del centro e di via Roma. Suonava alle case e, addirittura, ha provato a scavalcare il bancone di un locale, cercando chissà cosa: nessuno sapeva (e sa tutt’ora) chi fosse, ma era evidente come l’uomo non fosse in sè.

