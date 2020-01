Va a fuoco l’abitazione a Orzivecchi: riescono ad uscire appena in tempo. Salvi per miracolo i proprietari che saranno condotti in ospedale per accertamenti.

Va a fuoco l’abitazione

La loro abitazione è andata a fuoco. L’incendio, poco prima di mezzogiorno, è propagato al piano terra ed ha poi raggiunto il secondo piano. Fortunatamente, sono salvi per miracolo i proprietari che sono riusciti ad uscire. E’ successo ad Orzivecchi. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Orzinuovi coadiuvati dai pomperi di Chiari. Sul posto è poi arrivata anche una terza camionetta.

Due persone in casa

Lei è rimasta leggermente intossicata mentre lui è ferito alla mano. La croce verde di Orzinuovi li sta portando all’ospedale di Chiari per tutte le cure del caso.