Scrittore, curioso, uomo umile e acculturato. Asola è in lutto per la morte di Augusto Bolther, di 90 anni. La comunità piange una persona molto conosciuta in paese.

L’uomo lascia la moglie Giusy, il figlio Giancarlo con Laura, il fratello Italo, i nipoti Elena, Pietro e i parenti tutti. I funerali si svolgeranno sabato alle 14:30 partendo dall’abitazione, al civico 25 in via Saccole Pignole per la Cattedrale.